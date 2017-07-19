Вышел первый трейлер «Состояния воды» Гильермо дель Торо

По сюжету картины немая уборщица по имени Эльза (Салли Хокинс) влюбляется в человека-амфибию (Даг Джонс), которого содержат в закрытой лаборатории. Девушка планирует побег, который угрожает жизни им обоим.

Образ злодея воплотит Майкл Шеннон, которого в этом году номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за участие в фильме «Под покровом ночи». В ленте также появятся актеры Ричард Дженкинс, Майкл Стулбарг и Октавия Спенсер. 

Премьера «Состояния воды» ожидается в сентябре 2017 года.

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