Вышел первый трейлер «Состояния воды» Гильермо дель Торо

По сюжету картины немая уборщица по имени Эльза (Салли Хокинс) влюбляется в человека-амфибию (Даг Джонс), которого содержат в закрытой лаборатории. Девушка планирует побег, который угрожает жизни им обоим.

Образ злодея воплотит Майкл Шеннон, которого в этом году номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за участие в фильме «Под покровом ночи». В ленте также появятся актеры Ричард Дженкинс, Майкл Стулбарг и Октавия Спенсер.

Премьера «Состояния воды» ожидается в сентябре 2017 года.