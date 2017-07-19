Опубликован рейтинг 100 самых крутых фильмов девяностых

49. Небесные создания (1994)



48. Отрава (1991)



47. Заснуть во гневе (1990)



46. Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе (1991)



45. Рассекая волны (1996)



44. Двойная жизнь Вероники (1991)



43. Звездный десант (1997)



42. Король лев (1994)



41. Обнаженная (1993)



40. Непрощенный (1992)



39. Автокатастрофа (1996)



38. Фейерверк (1997)



37. Все о моей матери (1999)



36. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)



35. Игрок (1992)



34. Крамб (1994)



33. На игле (1996)



32. Славное будущее (1997)



31. Большой Лебовски (1998)



30. Мой личный штат Айдахо (1991)



29. Принцесса Мононоке (1997)



28. Жара (1995)



27. Три цвета: Синий (1993)



26. Магнолия (1999)



25. Вне поля зрения (1998)