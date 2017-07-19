От «Титаника» до «Большого Лебовски», кино о серийных убийцах, бездельниках, спортсменах и дилерах — самые яркие картины прошедшей эпохи в рейтинге журнала Rolling Stone.
Опубликован рейтинг 100 самых крутых фильмов девяностых
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Титаник
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Страх и ненависть в Лас-Вегасе
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Тупой, еще тупее
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Побег из Шоушенка
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Терминатор 2: Судный день
100. Ромео и Джульета (1996)
99. Клерки (1994)
98. Баффало 66 (1998)
97. Ледяной ветер (1997)
96. Девственницы-самоубийцы (1999)
95. Орландо (1992)
94. Одиночки (1992)
93. Билли Мэдисон (1995)
92. Подозрительные лица (1995)
91. Звезда шерифа (1996)
90. Тупой, еще тупее (1994)
89. Конец долгого дня (1992)
88. Казино (1995)
87. Бархатная золотая жила (1998)
86. Яркий летний день (1991)
85. Титаник (1997)
84. Тусовщики (1996)
83. Последняя ночь (1998)
82. Подними красный фонарь (1991)
81. Выборы (1991)
80. Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998)
79. Плохой лейтенант (1992)
78. Побег из Шоушенка (1994)
77. Терминатор 2: Судный день (1991)
76. Эпоха невинности (1993)
75. Все без ума от Мэри (1998)
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Список Шиндлера
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День сурка
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Эдвард руки-ножницы
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Бестолковые
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Прирожденные убийцы
74. Город потерянных детей (1995)
73. Список Шиндлера (1992)
72. Перед рассветом (1995)
71. Эдвард руки-ножницы (1990)
70. Когда мы были королями (1996)
69. Очаровательная проказница (1996)
68. Пятница (1995)
67. Жизнь прекрасна (1990)
66. В постели с Мадонной (1991)
65. Сатанинское танго (1994)
64. Мир Уэйна (1992)
63. Джеки Браун (1997)
62. Пробы (1999)
61. Бестолковые (1995)
60. Прирожденные убийцы (1994)
59. Быть Джоном Малковичем (1999)
58. Крик (1996)
57. Под кайфом и в смятении (1993)
56. Семь (1995)
55. Бейб: Поросенок в городе (1998)
54. Потерянный рай (1996)
53. Дикие сердцем (1990)
52. Золотая молодежь (1990)
51. Южный парк: Большой, длинный, необрезанный (1999)
50. Секреты Лос-Анджелеса (1997)
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Быть Джоном Малковичем
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Под кайфом и в смятении
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Семь
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Секреты Лос-Анджелеса
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Король лев
49. Небесные создания (1994)
48. Отрава (1991)
47. Заснуть во гневе (1990)
46. Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе (1991)
45. Рассекая волны (1996)
44. Двойная жизнь Вероники (1991)
43. Звездный десант (1997)
42. Король лев (1994)
41. Обнаженная (1993)
40. Непрощенный (1992)
39. Автокатастрофа (1996)
38. Фейерверк (1997)
37. Все о моей матери (1999)
36. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
35. Игрок (1992)
34. Крамб (1994)
33. На игле (1996)
32. Славное будущее (1997)
31. Большой Лебовски (1998)
30. Мой личный штат Айдахо (1991)
29. Принцесса Мононоке (1997)
28. Жара (1995)
27. Три цвета: Синий (1993)
26. Магнолия (1999)
25. Вне поля зрения (1998)
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На игле
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Большой Лебовски
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Бойцовский клуб
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Бешеные псы
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Матрица
24. Академия Рашмор (1998)
23. С широко закрытыми глазами (1999)
22. Детки (1995)
21. Бартон Финк (1991)
20. Мертвец (1995)
19. Бойцовский клуб (1999)
18. Париж в огне (1990)
17. История игрушек (1995)
16. Бешеные псы (1992)
15. Матрица (1999)
14. Ночи в стиле буги (1997)
13. Фарго (1996)
12. Хорошая работа (1999)
11. День сурка (1993)
10. Пианино (1993)
9. Чунгкингский экспресс (1994)
8. Малькольм Икс (1992)
7. Бездельник (1990)
6. Крупный план (1990)
5. Криминальное чтиво (1994)
4. Молчание ягнят (1991)
3. Спасение (1995)
2. Баскетбольные мечты (1994)
1. Славные парни (1990)
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