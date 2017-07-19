Стивен Содерберг снимет новый фильм на iPhone
Режиссер «Одиннадцати друзей Оушена», «Супер Майка» и «Эрин Брокович» Стивен Содерберг планирует снять фильм на iPhone. Детали новой картины с рабочим названием Unsane пока держатся в секрете. Об этом сообщает портал The Tracking Board. На главные роли претендуют актрисы Клер Фой (сериал «Корона») и Джуно Темпл («Черная месса»).
Ранее сообщалось, что режиссер планирует заняться темой «панамских документов» — утечкой конфиденциальной информации юридической компании Mossack Fonseca, в которой фигурируют имена глав государств, чиновников и публичных людей. У фильма Содерберга нет прокатчика и режиссер планирует показывать его через свою компанию Fingerprint Releasing.
Он не первый раз ставит киноэксперименты: в 2005 году был снят фильм «Пузырь» без какого-либо сценария и с участием непрофессиональных актеров, а на главную роль в драму «Девушка по вызову» Содерберг пригласил порноактрису Сашу Грэй.
Киноманов не удивляет желание Содерберга снять фильм на смартфон — во время общения с поклонниками в сети на вопрос о том, как снять независимый фильм и найти для него финансирование, Содерберг посоветовал «взять сценарий, iPhone и начать снимать».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.