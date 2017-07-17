«Вконтакте» и Amediateka защитят пользователей от спойлеров к «Игре престолов»

В день премьеры нового сезона «Игры Престолов» соцсеть «Вконтакте» запустила сервис по защите пользователей от спойлеров в «умной» ленте. Помимо этого в сервисе «истории» в скором времени появится маска Старков. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба соцсети.

С технического точки зрения это будет выглядеть так: перед записями, содержащими те или иные подробности сюжета седьмого сезона, появятся соответствующие предупреждения, а основной текст постов будет сворачиваться до «Показать полностью...». Спойлер-защита также будет доступна в приложениях VK для для iOS и Android. Онлайн-сервис Amediateka помог соцсети собрать все ключевые слова для предупреждений в ленте. 

В пятницу «ВКонтакте» и Amediateka выпустили пилотный эпизод собственного шоу о сериалах «Спойлерная», первый сезон которого будет посвящен «Игре престолов». Все серии нового проекта будут доступны в официальном сообществе. В прошлом году ВКонтакте и Amediateka выпустили пакет стикеров по мотивам фэнтезийной саги, который можно купить и сейчас в онлайн-магазине. 

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