Антон Долин, «ВКонтакте» и Amediateka запустят «Спойлерную»

В пятницу, 14 июля, в 21:00 соцсеть «ВКонтакте» и студия Amediateka выпустят пилотный эпизод собственного шоу о сериалах «Спойлерная». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба соцсети.

Первый сезон будет посвящен сериалу «Игра Престолов». В пилотном выпуске зрителям напомнят о прошлых событиях сериала и обсудят вместе с ведущим новые серии. Напомним, премьера седьмого сезона «Игры Престолов» состоится в воскресенье, 16 июля. Более того, в первой серии шоу появится один из актеров популярного фэнтези-сериала Юрий Колокольников, исполнивший роль Стира. Также появятся резидент Comedy Club Дмитрий Грачев и журналисты Егор Москвитин и Маргарита Митрофанова.

Ведущим шоу станет Николай Куликов, сценарист фильмов «Легенда 17», «Экипаж» и «Горько».

Последующие эпизоды шоу будут выходить каждый вторник, с 18 июля по 29 августа на сервисе Amediateka и в официальном обществе «Вконтакте» на следующий день после появления новых серий «Игры Престолов» одновременно со всем миром.

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