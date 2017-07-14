Стали известны номинанты премии Emmy

Американская академия телевидения «Эмми» опубликовала список номинантов на премию 2017 года.

Самое большое количество номинаций у сериала «Мир Дикого Запада» — «новая "Игра Престолов"», как называют это шоу критики, поборется за статуэтки в 22 номинациях, в том числе в категории «Лучший драматический сериал», где конкуренцию ему составят «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».

За награду «Лучший комедийный сериал» будут бороться сериалы «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент».

В номинации «Лучший мини-сериал» находятся «Большая маленькая ложь», «Вражда», «Гений», «Однажды ночью» и «Фарго».

Сериал «Игра престолов», установившийрекорд премии в прошлом году, получив 16 наград, в этот раз в премии представлен не будет.  

Церемония вручения наград состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. Полный список номинантов доступен на офицальном сайте. 

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