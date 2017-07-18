Мы внимательно вгляделись в лица дебютантов фестиваля «Кинотавр», главной ярмарки кинодостижений года, и уверены: наше кино в надежных руках. Кто завтра будет в Канне и Венеции – читайте в нашем мини-гиде.
8 новых лиц русского кино: от Молочникова до Шахназарова
Александр Молочников
Самый петербургский режиссер
Актер, театральный режиссер и амбассадор петербургской идентичности за свои четверть века успел поставить два успешных спектакля о тревожной и мятежной юности в МХТ («1914» и «Бунтари»), сыграть в арт-триллере «Холодный фронт» и снять мюзикл-альманах «Мифы о Москве». Хотя призы «Кино тавра» этой ироничной и саморазоблачительной картине о богах столичного Олимпа не достались (слишком много шуток-прибауток «для своих»), ее непременно разберут если не на цитаты, то на мемы. Один Сергей Безруков в амплуа лицедея в депрессии, поющий «Я хочу быть с тобой» «Наутилуса» паря в воздухе, чего стоит.
Иван Шахназаров
Самый юный дебютант
24-летний продолжатель династии Шахназаровых пробовал себя в актерстве, снимаясь в эпизодах «Исчезнувшей империи» и «Анны Карениной» у знаменитого отца. Даже сыграл главную роль лиричного музыканта в так и не вышедшем в прокат мосфильмовском ромкоме «Не свадебное путешествие» Дмитрия Изместьева. Но окончив курс Владимира Хотиненко во ВГИКе, твердо выбрал путь режиссуры. Его дебютный роуд-муви с многозначительным и многозначным названием «Рок» вырос из одно именной студенческой короткометражки. В сильной программе этого года немного дидактичной комедии было сложно рассчитывать на фестивальный успех, но ее песни — подражания рок-музыке 1990-х от группы «Двенадцать» и слаженный молодой актерский состав точно запоминаются.
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«Близкие»
Ксения Зуева
Самая красивая дебютантка
27-летняя красавица-актриса, устав играть в проходных мыльных операх и ждать удачных ролей, сама переквалифицировалась в режиссеры. Для своей первой картины «Близкие» (по магистральной для этого киногода теме несчастливых семей) она выбрала эстетику Василия Сигарева и Валерии Гай Германики. У последней позаимствовав не только киноязык, но и актрису Надежду Иванову из «Школы», удивительно точную в образе закомплексованной девочки-подростка.
Вадим Валиуллин
Самый бюджетный неофит
Уфимский режиссер к 29 годам проделал классическую карьеру в стиле «Кинотавра»: в прошлом году выиграл главный приз в конкурсе короткометражек, а уже в этом его полный метр «Мертвым повезло» взяли в основную программу. Зрителям киносмотра комедийный слешер о банде киллеров, которые маскируют заказы под работу серийных маньяков, не понравился — картина получила самый низкий рейтинг. Но в своем малобюджетном жанре внутренний мир героев (и буквально тоже) показан вполне виртуозно.
Кирилл Плетнев
Самый мейнстримный режиссер
Популярный сериальный актер, звезда «Десантуры» и «Однажды в Ростове», в 2015 году победил в конкурсе короткометражек «Кинотавра». Его первый фильм в полном метре — слезливая мелодрама о вокально одаренной надсмотрщице женской колонии «Жги!» — вышел очень сильным арт-мейнстримным дебютом. Во многом этому способствовала почти бесшовная игра Инги Оболдиной, которую признали лучшей актрисой киносмотра.
Алексей Рыбин
Самый опытный дебютант
56-летний сценарист, радиоведущий и экс-гитарист группы «Кино» стал самым взрослым дебютантом «Кинотавра». Его фильм «Скоро все кончится» о скитаниях по Петербургу влюб ленного в проститутку токаря из-за фактуры удостоили лестных сравнений с фильмами Алексея Балабанова. Воодушевившись успехом, неофит режиссуры озвучил дальнейшие кинематографические планы: снять игровую ленту о Викторе Цое.
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«Лалай-Балалай»
Руслан Братов
Самый веселый режиссер
Театральный режиссер по специальности и актер МХТ по призванию при поддержке своих друзей-товарищей во главе с Григорием Добрыгиным снял уморительный 13-минутный алкотрип о бессмысленном и беспощадном разгуле русской души «Лалай-Балалай». Балансирующая на грани комедии и триллера картина о застрявших в изрядном подпитии на карусели белых воротничках взяла Гран-при в конкурсе короткого метра.
Кантемир Балагов
Самый многообещающий дебютант
26-летний ученик Александра Сокурова снял фильм «Теснота», который выиграл приз ФИПРЕССИ в каннской программе «Особый взгляд», стал лучшим дебютом «Кинотавра», победил на фестивале «Зеркало», а 3 августа выходит в прокат.
Рисунки: Виталий Шептухин
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