8 новых лиц русского кино: от Молочникова до Шахназарова

Самый петербургский режиссер

Актер, театральный режиссер и амбассадор петербургской идентичности за свои четверть века успел поставить два успешных спектакля о тревожной и мятежной юности в МХТ («1914» и «Бунтари»), сыграть в арт-триллере «Холодный фронт» и снять мюзикл-альманах «Мифы о Москве». Хотя призы «Кино тавра» этой ироничной и саморазоблачительной картине о богах столичного Олимпа не достались (слишком много шуток-прибауток «для своих»), ее непременно разберут если не на цитаты, то на мемы. Один Сергей Безруков в амплуа лицедея в депрессии, поющий «Я хочу быть с тобой» «Наутилуса» паря в воздухе, чего стоит.