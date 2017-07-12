Квентин Тарантино снимет фильм о Чарльзе Мэнсоне. Сюжет новой ленты расскажет о событиях, которые произошли 8 августа 1969 года, когда прославившийся на весь мир маньяк с последователями своей секты «Семья Мэнсона» хладнокровно убил нескольких человек, включая беременную жену Романа Полански, молодую актрису Шэрон Тейт. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В качестве кандидатов на главные роли голливудский режиссер рассматривает Дженнифер Лоуренс и Брэда Питта, с которым режиссер работал над фильмом «Бесславные ублюдки». Продюсирование взяли на себя братья Харви и Боб Вайнштейны, сотрудничающие с Тарантино на протяжении многих лет. Также сообщается, что агентство WME находится на ранних стадиях покупки проекта.

Фильм о маньяке Мэнсоне станет первой работой в карьере Тарантино, основанной на реальных событиях. Съемки намечены на лето следующего года.