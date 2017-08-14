Где в Петербурге можно встретить Данилу Козловского?

В фильме о футболисте, вылетевшем из сборной страны и ставшем тренером провинциальной команды, с которой ему предстоит добиться успеха, вы являетесь и режиссером, и продюсером, и соавтором сценария, и исполнителем главной роли. Как так вышло?

Изначально я разрабатывал эту историю исключительно как продюсер. Но в какой-то момент понял, что не хочу никому ее доверять. Для меня это очень ясный и простой рассказ о поломанных людях, которые меняют мир вокруг себя вопреки всему, творят свое собственное маленькое чудо и доказывают, что нет ничего невозможного. И хоть на секунду, но дарят надежду, которая нам всем так часто бывает нужна. А футбол — это одно из самых эмоциональных явлений в мире, призма, через которую мы пытаемся говорить о таких простых, но всегда актуальных и понятных всем темах.

Вы редкий пример москвича, переехавшего в Петербург, да еще в детстве и без родителей — для учебы в Кадетском корпусе. Какие места города вспоминаете, когда постоянно уезжаете из него на съемки?

Это район проспекта Большевиков, где я проводил каждые выходные, когда учился в Кронштадтском кадетском корпусе. Миллионная улица, где останавливались родители, когда приезжали меня навестить. Пышечная на Большой Конюшенной и мой первый питерский кинотеатр «Аврора», в которые меня в свое время отвела бабушка.

Когда я поступил в Театральную академию, главным местом в моей жизни стала Моховая улица и ее окрестности: набережная Фонтанки, продуктовый магазин на углу Пестеля, где мы закупали продукты на ночные репетиции, пельменная, в которой перекусывали в перерывах, прилегающие дворы, где ждали результатов экзаменов и зачетов. А еще Марсово поле и  Эрмитаж, в который мы ходили на занятия и просто так, футбольная коробка на Гагаринской улице и общежитие на Васильевском острове. И конечно, улица Рубинштейна, 18, которая и сейчас остается для меня одним из самых важных адресов в жизни (по этому адресу находится Малый драматический театр, в котором Данила Козловский играет с 2007 года. — Прим. ред.).

Каждый раз, когда я возвращаюсь в Петербург после длительного отсутствия, я поражаюсь, насколько он другой, насколько отличается от всех остальных мест.

МЕСТО СЪЕМКИ

Особняк Игеля
Каменноостров­ский пр., 60

Архитекторы Борис Зонн и Анатолий Ковшаров по заказу купца Эрнеста Игеля в 1890-е годы построили солидную городскую усадьбу с особняком владельца, оранжереей и зданием ресторана французской кухни. В заведении под названием «Эрнест» выступал румынский оркестр, ресторанный зал украшали гобелены, а к шампанскому подавали жареный теплый миндаль. В советские времена сюда въехали Ждановский райком КПСС и райисполком, а в недавние годы в обветшавшем здании проходили тренинги личностного роста, похожие атмосферой на тайные собрания масонов.

 Текст: Виталий Котов 

Стиль: Роман Кянджалиев

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