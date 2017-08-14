Где в Петербурге можно встретить Данилу Козловского?

Вы редкий пример москвича, переехавшего в Петербург, да еще в детстве и без родителей — для учебы в Кадетском корпусе. Какие места города вспоминаете, когда постоянно уезжаете из него на съемки?

Это район проспекта Большевиков, где я проводил каждые выходные, когда учился в Кронштадтском кадетском корпусе. Миллионная улица, где останавливались родители, когда приезжали меня навестить. Пышечная на Большой Конюшенной и мой первый питерский кинотеатр «Аврора», в которые меня в свое время отвела бабушка.

Когда я поступил в Театральную академию, главным местом в моей жизни стала Моховая улица и ее окрестности: набережная Фонтанки, продуктовый магазин на углу Пестеля, где мы закупали продукты на ночные репетиции, пельменная, в которой перекусывали в перерывах, прилегающие дворы, где ждали результатов экзаменов и зачетов. А еще Марсово поле и Эрмитаж, в который мы ходили на занятия и просто так, футбольная коробка на Гагаринской улице и общежитие на Васильевском острове. И конечно, улица Рубинштейна, 18, которая и сейчас остается для меня одним из самых важных адресов в жизни (по этому адресу находится Малый драматический театр, в котором Данила Козловский играет с 2007 года. — Прим. ред.).

Каждый раз, когда я возвращаюсь в Петербург после длительного отсутствия, я поражаюсь, насколько он другой, насколько отличается от всех остальных мест.