Дэниел Крейг все-таки снова сыграет Джеймса Бонда

Британский актер Дэниел Крэйг снова вернется к роли Джеймса Бонда. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает издание The Independent со ссылкой на источники. Издание также сообщает, что актер уже утвержден на роль главным продюсером Барбарой Брокколи.

Напомним, актер уже снялся в четырех частях франшизы о шпионе британской разведки. После премьеры последне части франшизы «007: Спектр» Крейг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде. После этого в прессе гадали, кто же займет его место. Главными претендентами на роль культового шпиона были Том Хиддлстон и Идрис Эльба. По словам источников, Барбара Брокколи сочла Тома Хиддлстона «слишком самодовольным и недостаточно брутальным».

Помимо Крейга к работе над фильмом может вернуться и певица Адель — продюсеры договориться с ней о создании саундтрека к фильму. Песня Адель к ленте «007: Координаты "Скайфолл"» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус». 

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