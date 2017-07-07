Создатели вирусного ролика «На грудь» снимают фильм с Юлией Топольницкой

Петербургский киножурнал «Петротрешъ», авторы сверхпопулярного клипа «На грудь», снимают новый ролик — «Анатомия драмы». Съемки проходят в заведении ресторатора Екатерины Бокучавы, а одну из главных ролей в картине играет Юлия Топольницкая, звезда клипа «Экспонат» группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.


Екатерина Бокучава

Ресторатор

«Петротрешъ» знаменит своими роликами — в том числе про бар «На грудь». В качестве съемочной площадки для своей новой работы они выбрали ресторан «Место». «Анатомия драмы» — история общения актрисы и психотерапевта. Атмосфера на площадке рабочая, процесс будет продолжаться до позднего вечера. Раньше в «Месте» кино не снимали, но актер Владимир Машков, который бывает у нас в гостях, не раз говорил, что странно — как это локейшен-скауты еще до нас не добрались. Наш микс ар-деко и модерна в оформлении идеально подходит для лент с исторической тематикой. Как и, собственно, сам дом, где располагается ресторан — здесь жили фрейлины императрицы Александры Федоровны: отсюда они через мост ходили на работу во дворец.

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