Ресторатор

«Петротрешъ» знаменит своими роликами — в том числе про бар «На грудь». В качестве съемочной площадки для своей новой работы они выбрали ресторан «Место». «Анатомия драмы» — история общения актрисы и психотерапевта. Атмосфера на площадке рабочая, процесс будет продолжаться до позднего вечера. Раньше в «Месте» кино не снимали, но актер Владимир Машков, который бывает у нас в гостях, не раз говорил, что странно — как это локейшен-скауты еще до нас не добрались. Наш микс ар-деко и модерна в оформлении идеально подходит для лент с исторической тематикой. Как и, собственно, сам дом, где располагается ресторан — здесь жили фрейлины императрицы Александры Федоровны: отсюда они через мост ходили на работу во дворец.