Прощание со Светланой Кармалитой пройдет 7 июля на «Ленфильме»

Прощание с вдовой кинорежиссера Алексея Германа-старшего и постоянным соавтором его фильмов Светланой Кармалитой пройдет в пятницу, 7 июля, на киностудии «Ленфильм». Об этом сообщила супруга сына Кармалиты, Алексея Германа-младшего, Елена Окопная.

«Прощание пройдет в первом павильоне «Ленфильма» 7 июля. Похоронена Светлана Игоревна будет рядом с мужем на Богословском кладбище Петербурга», — сказала Окопная, передает ТАСС.

4 июля в Мариинской больнице скончалась главный редактор киностудии «Ленфильм» и вдова кинорежиссера Алексея Германа Светлана Игоревна Кармалита. По словам ее сына, кинорежиссера Алексея Германа-младшего, смерть наступила от инсульта.

После ухода из жизни Алексея Германа, Светлана Кармалита жила одна в квартире на Кронверкском проспекте. Врачи предполагают, что инсульт случился в ночь со 2 на 3 июля. «Мать не отвечала на телефонные звонки, я срочно прилетел из Москвы, взломали дверь, вызвали скорую», — рассказал «Фонтанке» сын Светланы Игоревны.

Утром 3 июля Светлана Кармалита поступила в Мариинскую больницу и скончалась спустя сутки.

По материалам «ДП».