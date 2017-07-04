Сегодня на 78 году жизни в Петербурге скончалась сценарист Светлана Кармалита. Как рассказал ее сын, режиссер Алексей Германл-младший, смерть наступила от инсульта в стенах Мариинской больницы.

Одним из последних публичных мероприятий, в котором участвовала вдова Алексея Германа, была церемония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 5 июня в театре Музыкальной комедии, где Светлана Игоревна вручала премию победительнице в номинации «Кино» — сценаристке и режиссеру Анне Пармас.

На сцене Светлана Кармалита произнесла речь, в которой принялась рассуждать на тему противоборства кино и видеоклипов, и каким образом последние, по мнению многих, могут якобы уничтожить киноискусство.

«Аня, клипы это хорошо!», — резюмировала свой монолог Кармалита.



