Видео: последнее публичное выступление Светланы Кармалиты

Сегодня на 78 году жизни в Петербурге скончалась сценарист Светлана Кармалита. Как рассказал ее сын, режиссер Алексей Германл-младший, смерть наступила от инсульта в стенах Мариинской больницы. 

Одним из последних публичных мероприятий, в котором участвовала вдова Алексея Германа, была церемония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 5 июня в театре Музыкальной комедии, где Светлана Игоревна вручала премию победительнице в номинации «Кино» — сценаристке и режиссеру Анне Пармас

На сцене Светлана Кармалита произнесла речь, в которой принялась рассуждать на тему противоборства кино и видеоклипов, и каким образом последние, по мнению многих, могут якобы уничтожить киноискусство. 

«Аня, клипы это хорошо!», — резюмировала свой монолог Кармалита.

 

После ухода из жизни Алексея Германа, Светлана Кармалита жила одна в квартире на Кронверкском проспекте. Врачи предполагают, что инсульт случился в ночь со 2 на 3 июля. Ее сын, известный режиссер Алексей Герман-младший сообщил, что его мат не отвечала на телефонные звонки, и он срочно прилетел из Москвы. Дверь квартиры пришлось взломать, позже ее доставили в больницу на скорой.

Светлана Игоревна Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. Была награждена медалью СССР «За укрепление боевого содружества», являлась лауреатом Государственной премии СССР. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации за заслуги в области искусства. В ее фильмографии в качестве сценариста такие картины, как «Торпедоносцы», «Гибель Отрара», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом» и другие.

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