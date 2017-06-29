Вышел трейлер мюзикла «Величайший шоумен» с Хью Джекманом

Студия 20th Century Fox выложила трейлер мюзикла «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли.

Сюжет ленты основан на биографии американского антрепренера Финеаса Тейлора Барнума и его бродячего цирка, которы стал одним из самых популярных в XIX веке.

В картине также задействованы Зак Эфрон, Мишель Уильямс и Ребекка Фергюсон. Режиссер — Майкл Грэйси. В России зрители увидят фильм 4 января 2018 года.