Новый трейлер 7 сезона «Игры престолов»: покадровый разбор

0:07 Санса явно чем-то встревожена, покидая богорощу в замке Винтерфелл. В это время на фоне звучит голос Мизинца, который дает наставления: «Сражайся не на севере или юге, сражения должны происходить в первую очередь в голове, всегда и везде».