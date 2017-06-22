Новый трейлер 7 сезона «Игры престолов»: покадровый разбор

Журналисты британского издания The Time проанализировали каждый кадр второго трейлера 7 сезона «Игры престолов» и попробовали понять, что там происходит и как закончится предпоследняя часть саги.

0:07 Санса явно чем-то встревожена, покидая богорощу в замке Винтерфелл. В это время на фоне звучит голос Мизинца, который дает наставления: «Сражайся не на севере или юге, сражения должны происходить в первую очередь в голове, всегда и везде».

0:21 Открываются ворота в Черный замок и Бран с Мирой вот-вот окажутся по южную сторону от Стены.

0:23 В северных землях одичалых появляется Джон Сноу, как всегда задумчив.

0:25 Народ Королевской гавани приветствует войска, прибывшие к воротам Красного замка, который заняли Ланнистеры.

0:26 Серсея находится в помещении, больше похожем на подземелье Красного замка. Скорее всего она пришла навестись септу Унеллу.

0:30 Дейенерис размышляет над военной картой Вестероса. Похоже, что она в замке Драконий камень.

0:33 Войска, прибывшие на пляж, очень похожи на тех, кого Станнис и Мелисандра собирались сжечь во втором сезоне

0:34 Арья переоделась в одежду северян, а с ней ее преданный друг — меч «Игла».

0:37 Джейми Ланнистер нервно бродит по парапетам Красного Замка.

0:39 Мизинец зловеще поглядывает на кого-то, прячась в темноте. Ничего особенного.

0:43 Дейенерис только что вступила на вестеросскую землю. Повторяем, она в Вестеросе.

0:44 Джон убеждает в необходимости создать военный союз против белых ходоков. 

 

0:49 Кажется пришло время перемен на Драконьем камне.

0:51 Дрогон, Рейгал и Визерион готовы побороться за комнаты в их новом замке.

0:52 Десница королевы Тирион немного нервничает в связи с возвращением на родную землю впервые после того, как Ланнистеры приговорили его к смерти.

0:55 Теон Грейджой определенно не был готов к тому, из-за чего так горят его глаза.

0:57 Но Серый Червь по-прежнему готов го всему.

0:59 Бриенна и Подрик вернулись в Винтерфелл!

1:00 Никакого огня тут нет, но тем не менее Пес чем-то напуган. Дурной знак.

1:02 Прибыли вороны!

1:03 Кажется кто-то привлек внимание Короля Ночи.

1:04 Бран погрузился в варговские видения. И теперь у него совершенно новое инвалидное кресло.

1:07 Лидер «Братства без Знамен» Беррик Дондеррион снова орудует огненным мечом

1:08 Железнорожденные действительно построили те самые тысячу кораблей для флота Эурона Грейджоя.

1:16 Тормунд делает то, что он умеет лучше всего — побеждает на поле битвы.

1:17 Дотракийцы и Дрогон на поле битвы

1:17 Брату и сестре Грейджоям кажется не под силам совладать с обрушившимся на них гневом дяди Эурона

1:21 Миссандея пытается расставить все точки над i в отношениях с Серым Червем.

1:24 Кто бы там не сражался с белым ходоком, будем надеяться, что у него меч из валирийской стали.

1:26 Дрогон готов защитить свою мать во что бы то ни стало.

1:43 Финальный кадр с Джоном Сноу — единственный из героев саги, в венах которого течет кровь Старков и Таргариенов, вступает в битву льда и пламени.

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