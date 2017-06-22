Режиссер клипов «Экспонат» и «В Питере пить» снимет полнометражную комедию

Сценарист и режиссер Анна Пармас, известная широкой публике клипами «Экспонат», «В Питере пить» и «Экстаз» группировки «Ленинград», рассказала на питчинге в Минкульте о том, что планирует снять дебютный полнометражный фильм. Об этом сообщает портал «Кинопоиск».

Для Пармас это будет первый опыт в полнометражном кино — ранее она занималась написанием сценариев для «Кококо», «Два дня», однако широкую славу ей принесли клипы на песни группы «Ленинград», первый из которых, «Экспонат», посмотрели в сети более 109 миллионов раз.

Напомним, ранее Пармас рассказала «Собака.ру» подробности нового фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», где она выступает в роли соавтора сценария.

Новая картина будет в характерном для режиссера жанре комедии, рабочее название фильма — «Просто светят звезды». Продюсерами картины станут Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. В качестве исполнителей главных ролей режиссер видит Анну Михалкову и Максима Виторгана, Ксению Раппопорт и Михаила Пореченкова, Александру Ребенок и Антона Филипенко. На роли подруг главной героини хотят позвать Светлану Камынину и Наталью Рогожкину.