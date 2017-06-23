Канн наш: 6 будущих фильмов Николая Хомерики оценивает Сергей Сельянов

Коренной москвич Николай Хомерики переехал со всей семьей на Васильевский остров и сменил привычный артхаус на авторские блокбастеры, сняв фильм-катастрофу «Ледокол» и триллер «Селфи». Мы решили помочь режиссеру, живущему теперь в Петербурге, работать по прописке, — и устроили питчинг, в ходе которого синопсисы Николая оценил главный продюсер города Сергей Сельянов.

  • Брюки Ben Davis, рубашка Fleurs de Bagne, ботинки Chippewa Boots (все — Renegade Store), портфель Gerard Henon (Rendez-Vous), кардиган, шарф, шапка и парка — собственность героя

Синопсис 1

Жанр: байопик-фэнтези, основан на нереальных событиях (которые могли бы быть)

Тизер-спойлер: Что могло бы объединить музыканта и математика

История гипотетического знакомства и дружбы двух петербуржцев, гениев-отшельников — композитора Олега Каравайчука и математика Григория Перельмана. Что было бы, если бы они общались. Во время их встреч Каравайчук что-то сочиняет и наигрывает, Перельман — решает сложные задачи, пытаясь доказать гипотезу Пуанкаре. Музыка и математика лишь внешне далеки друг от друга. Можно ли «поверить алгеброй гармонию»: нащупать что-то, что могло бы объединить двух затворников, которые не находят общего языка с внешним миром.

Вердикт Сельянова: Отличная идея про двух наших экстраординарных земляков, очень легко реализуемая. Один что-то сочиняет и наигрывает, другой сидит напротив и решает сложные задачи — и так полтора часа.

 Синопсис 2

Жанр: драма, притча, фантастика

Тизер-спойлер: Как жить дальше, зная финал заранее

Действие картины начинается в Петербурге. Пятнадцатилетние мальчик и девочка влюбляются друг в друга и решают сбежать из города. Они селятся в заброшенной деревне, где кроме них никого нет, и пытаются жить как взрослые. Важно, что их не ищут, — например, они были в детдоме, и их посчитали погибшими при пожаре. Цель фильма — разобраться, что такое любовь, когда на нее не влияют внешние обстоятельства. В соседнем селе подростки знакомятся с пожилой парой и через какое-то время понимают, что это они же, только через много лет.

Вердикт Сельянова: Тут нарушены правила игры — действие происходит не в Петербурге. Отказать.

Синопсис 3

Жанр: драма

Тизер-спойлер: Что делать, если весь мир замыкается на одном человеке

В блокадном Ленинграде двое влюбленных подростков — мальчик и девочка — оказываются в большой пустой квартире. За окнами бушует война, ревут возвещающие о воздушной тревоге сирены, но смысл картины — сосредоточиться на развитии чувств персонажей при единстве места действия и времени: попытаться весь фильм «не выходить из комнаты» (как герои пытаются выжить — добыть пищу, согреться и т. п.).

Вердикт Сельянова: Это самый сильный из предложенных проектов. Действительно может получиться очень трогательная и уникальная история любви.

 Синопсис 4

Жанр: исторический детектив, приключения

Тизер-спойлер: Все тайное становится явным

Студент исторического факультета покупает на блошином рынке на Удельной старинную книгу. Изучив ее, он понимает, что в ней зашифрована главная тайна масонской ложи времен Петра I, в которую входил и сам император. В одиночку герою с загадкой не справиться, и он создает сообщество из сокурсников. Среди его участников Наташа, девушка, в которую студент-историк давно и безнадежно влюблен. В ходе расследования молодые люди проникают в подземный зал одного из дворцов Петербурга. Там начинается череда мистических событий, небезопасных для жизни. Герои совершают путешествие в начало XVIII века.

Вердикт Сельянова: Таких проектов уже есть штук сто, будет сто первый.

Синопсис 5

Жанр: байопик, основан на реальных событиях

Тизер-спойлер: Святость не требует канонизации.

Вольная интерпретация и переосмысление истории Ксении Петербургской в современности. Женщина так сильно любит мужа, что, когда тот умирает, отрекается от мира. Она жертвует все имущество на благотворительность, надевает одежду супруга, отзывается только на его имя и говорит, что он жив, а Ксении больше нет. Вокруг наша обычная обстановка — работает метро, ездят автомобили и трамваи, но из-за истинной любви человек становится святым.    

Вердикт Сельянова: Я читал подобный сценарий, он уже существует. Это очень сложная тема, уязвимая в смысле «оскорбления чувств верующих». Перенос этой истории в сегодняшнее время неочевиден, если уж делать, то оставлять все как было.

 Синопсис 6

Жанр: драма

Тизер-спойлер: Кого же выберет главный герой

Состоявшийся человек (профессию определить) приезжает в Петербург, в котором много лет не был, по делам. Гуляя по Невскому белой ночью, он знакомится с девушкой и сильно в нее влюбляется. Провожая ее утром домой на Васильевский остров, он узнает в матери избранницы свою первую любовь, которую не видел более 20 лет. Женщины очень похожи внешне, но абсолютно разные по характеру. Мать, учительница по профессии, — покладистая и спокойная, дочь — взбалмошная оторва. Главный герой оказывается в любовном треугольнике: испытывает чувства к обеим и не может разобраться в себе.

Вердикт Сельянова: Мне знаком этот синопсис в более расширенном виде, и это хорошая сильная история, хотя в представленном укороченном варианте выглядит банально.

МЕСТО СЪЕМКИ

Балтийский завод
Косая линия В.О., 16, корп. 1

Ведущая судостроительная верфь России была основана в 1856 году и называлась тогда по фамилиям владельцев — Карра и Макферсона. В начале ХХ века здесь была построена первая подводная лодка с двигателем внутреннего сгорания — «Дельфин», в 1970–1980-е годы — атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Россия» и «Советский Союз», а в начале XXI века — дизель-электрические ледоколы «Москва» и «Санкт-Петербург» и атомный ледокол «50 лет Победы». В комплексе Балтийского судостроительного завода множество построек, среди которых Большая механическая мастерская, производственные корпуса, электростанция — авторы большинства из них не установлены.

 Фото: Валентин Блох 

Стиль: Полина Апреликова

Прическа: Анис Мукашев (PARK by OSIPCHuK) 

Благодарим ООО «Балтийский завод судостроения» за помощь в организации съемки

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