Синопсис 1

Жанр: байопик-фэнтези, основан на нереальных событиях (которые могли бы быть)

Тизер-спойлер: Что могло бы объединить музыканта и математика

История гипотетического знакомства и дружбы двух петербуржцев, гениев-отшельников — композитора Олега Каравайчука и математика Григория Перельмана. Что было бы, если бы они общались. Во время их встреч Каравайчук что-то сочиняет и наигрывает, Перельман — решает сложные задачи, пытаясь доказать гипотезу Пуанкаре. Музыка и математика лишь внешне далеки друг от друга. Можно ли «поверить алгеброй гармонию»: нащупать что-то, что могло бы объединить двух затворников, которые не находят общего языка с внешним миром.

Вердикт Сельянова: Отличная идея про двух наших экстраординарных земляков, очень легко реализуемая. Один что-то сочиняет и наигрывает, другой сидит напротив и решает сложные задачи — и так полтора часа.

Синопсис 2

Жанр: драма, притча, фантастика

Тизер-спойлер: Как жить дальше, зная финал заранее

Действие картины начинается в Петербурге. Пятнадцатилетние мальчик и девочка влюбляются друг в друга и решают сбежать из города. Они селятся в заброшенной деревне, где кроме них никого нет, и пытаются жить как взрослые. Важно, что их не ищут, — например, они были в детдоме, и их посчитали погибшими при пожаре. Цель фильма — разобраться, что такое любовь, когда на нее не влияют внешние обстоятельства. В соседнем селе подростки знакомятся с пожилой парой и через какое-то время понимают, что это они же, только через много лет.

Вердикт Сельянова: Тут нарушены правила игры — действие происходит не в Петербурге. Отказать.