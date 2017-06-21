Авдотья Смирнова снимет Ирину Горбачеву в фильме про Льва Толстого

Во время очного заседания экспертного совета министерства культуры по игровому, авторскому и экспериментальному кино режиссер Авдотья Смирнова представила свой новый фильм «История одного назначения».

В центре сюжета — реальная история, которая произошла с великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым, когда он еще не был настолько известен. В 1866 году знакомый офицер писателя Григорий Колокольцев поведал ему историю рядового писаря Василия Шабунина, который ударил по лицу ротного командира капитана Яцевича в военной части недалеко от Ясной Поляны. По законам того времени, в связи с недавним покушением на императора Александра II, писаря ждал военный трибунал и смертная казнь. Толстой был настолько потрясен этой историей, что вызвался адвокатом Шабунина.

Как рассказала «Собака.ру» соавтор сценария Анна Пармас, изначально про случай с Толстым режиссеру Авдотье Смирновой рассказал писатель Павел Басинский — он описан в его книге «Святой и Лев».

Рассказ так произвел впечатление на Смирнову, что она взялась за написание сценария фильма по нему. Позже к работе над сценарием подключились Басинский с Анной Пармас.

В роли офицера Григория Колокольцева авторы фильма видят Алексея Смирнова, в роли Толстого — Евгения Харитонова. Василия Шабунина может сыграть Филипп Авдеев, Софью Толстую — Ирина Горбачева.

Съемки планируется начать в конце августа этого года. Съемочный период продлится до 15 октября. Готова «История одного назначения» будет в 2018-м.