Опубликован ролик с историей изображения Нью-Йорка в фильмах

На хостинге Vimeo появился ролик с нарезкой кадров из кино, в которых действие происходит в Нью-Йорке. Автором клипа является Серджо Роджо. Видео сопровождает песня Дженнифер Лоуренс «Nova and the Experience».

Всего в ролике используются кадры из 73 картин: хронологически начиная с «Квартиры» (1960) и «Завтрака у Тиффани» (1961), заканчивая «Прогулкой» (2015) и «Призрачной красотой» (2016). Кроме фильмов в клипе также представлены и кадры из мультфильмов. Например, из «Тайной жизни домашних животных» (2016) и «Мадагаскара» (2005).

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео, в котором за 4 минуты была рассказана история хип-хопа и рэпа.