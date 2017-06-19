Молодой режиссер из Петербурга получил гран-при фестиваля «Зеркало»

Молодой петербургский режиссер Кантемир Балагов получил гран-при Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» за фильм «Теснота». Об этом сообщил официальный Facebook киносмотра. 

Фестиваль «Зеркало» проходит в Ивановской области, его главной особенностью является то, что представляемые работы несут на себе отпечаток влияния творчества Андрея Тарковского. 

Известно, что Кантемир Балагов является учеником одного из самых известных российских режиссеров Александра Сокурова. Его «Теснота» ранее прошла в основную программу кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи (фильм получил приз кинокритиков и киноведов, отдельной награды удостоился режиссер), также получила приз зрительских симпатий. Премьера картины  состоялась на Каннском кинофестивале. «Теснота» получила специальный приз Фипресси.

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