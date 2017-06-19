Вышел трейлер «Джунглей» с Дэниелом Рэдклиффом

На YouTube появился трейлер фильма «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Британский актер, известный по саге о приключениях Гарри Поттера, играет  израильского путешественника Йосси Гинзберга, который отправляется с друзьями в приключение по джунглям Боливии, обернувшееся настоящим кошмаром. 

Режиссером ленты выступил Грег Маклин, автор картин «Волчья яма» и «Темнота». Вместе с Рэдклиффом в фильме снялись снялись Томас Кречман («Кинг-Конг», «Голова в облаках») и Алекс Расселл («Несломленный»).

Лента должна выйти в 2017 году, точная дата премьеры не указывается.

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