Вышел трейлер «Джунглей» с Дэниелом Рэдклиффом
На YouTube появился трейлер фильма «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Британский актер, известный по саге о приключениях Гарри Поттера, играет израильского путешественника Йосси Гинзберга, который отправляется с друзьями в приключение по джунглям Боливии, обернувшееся настоящим кошмаром.
Режиссером ленты выступил Грег Маклин, автор картин «Волчья яма» и «Темнота». Вместе с Рэдклиффом в фильме снялись снялись Томас Кречман («Кинг-Конг», «Голова в облаках») и Алекс Расселл («Несломленный»).
Лента должна выйти в 2017 году, точная дата премьеры не указывается.
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