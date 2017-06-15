Умер народный артист СССР Алексей Баталов

В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Об этом «Комсомольской правде» сообщил близкий друг актера Владимир Иванов. По его словам, артист умер во сне в одной из столичных больниц. В стационаре Баталов находился после перелома шейки бедра, который произошел этой зимой. Вечером 14 июня к артисту пришел священник, который причастил его.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье. С пятилетнего возраста рос в семье писателя Виктора Ардова.

В 1950 году в Москве окончил Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко. В 1944 году дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама «Зоя». Наибольшую известность актеру принесли роли в картинах «Дело Румянцева» (1955, Хейфиц), «Летят журавли» (1957, Калатозов) и, конечно, «Москва слезам не верит» (1979, Меньшов).

Редакция «Собака.ру» выражает искренние соболезнования родным и близким актера.