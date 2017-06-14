Кинотавр-2017: итоги фестиваля и полный список победителей
В Сочи завершился фестиваль "Кинотавр-2017" : главный приз достался картине Бориса Хлебникова "Аритмия", а лучшим режиссером стал Резо Гигинеишвили.
Борис Хлебников вернулся в большое кино после пятилетнего перерыва. Главные роли в картине-победителе исполнили Ирина Горбачева и Александром Яценко.
«Для меня очень важен этот приз, потому что я никогда не получал приз зрительских симпатий, а тут вот получилось. Я абсолютно счастлив. Мы с Наташей Мещаниновой (сценарист картины, — прим. ред.) просто писали о том, что нам интересно. Счастье, что это кому-то понравилось», — сказал режиссер, получая награду.
Полный список победителей 28-го фестиваля «Кинотавр»
Главный приз — «Аритмия», Борис Хлебников
Приз «За лучший дебют» — «Теснота», Кантемир Балагов
Приз «За лучшую мужскую роль» — Александр Яценко, «Аритмия»
Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий» — «Голова. Два уха»
Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — «Теснота», Кантемир Балагов (также дипломами были отмечены Виталий Суслин за фильм «Голова. Два уха» и Юсуп Разыков за фильм «Турецкое седло»)
Приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу» — Павел Чухрай
Приз «За лучшую режиссуру» — Резо Гигинеишвили, «Заложники»
Приз «За лучшую женскую роль» — Инга Оболдина, «Жги»
Приз «За лучшую операторскую работу» — «Заложники», оператор Владислав Опельянц
Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма» с формулировкой жюри — «Турецкое седло», режиссер Юсуп Разыков
Гран-при конкурса «Кинотавр. Короткий метр» — «Лалай-Балалай», Руслан Братов
Специальный диплом жюри «За новый уровень кино» — «Блокбастер», режиссер Роман Волобуев
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