Опубликован список 100 величайших фильмов
Рейтинг «100 величайших фильмов» — он был составлен по результатам голосования тысяч читателей сайта журнала Empire. В список вошли картины как американских, так и французских, японских и корейских режиссеров. Картины российских режиссеров в рейтинг не вошли. «Собака.ру» публикует полный список фильмов, полюбившихся киноманам.
100. Останься со мной. Роб Райнер.
99. Бешеный бык. Мартин Скорсезе.
98. Амели. Жан-Пьер Жёне.
97. Титаник. Джеймс Кэмерон.
96. Умница Уилл Хантинг. Гас Ван Сент.
95. Прибытие. Дени Вильнев.
94. Трудности перевода. София Коппола.
93. Принцесса-невеста. Роб Райнер.
92. Терминатор. Джеймс Кэмерон.
91. Престиж. Кристофер Нолан.
90. Старикам тут не место. Итан Коэн, Джоэл Коэн.
89. Зомби по имени Шон. Эдгар Райт.
88. Изгоняющий дьявола. Уильям Фридкин.
87. Хищник. Джон МакТирнан.
86. Индиана Джонс и последний крестовый поход. Стивен Спилберг.
85. Леон. Люк Бессон.
84. Роки. Джон Г. Эвилдсен.
83. Настоящая любовь. Тони Скотт.
82. В джазе только девушки. Билли Уайлдер.
81. Социальная сеть. Дэвид Финчер.
80. Унесенные призраками. Хаяо Миядзаки.
79. Первый мститель: Противостояние. Энтони Руссо, Джо Руссо.
78. Олдбой. Пак Чхан-ук.
77. История игрушек. Джон Лассетер.
76. Заводной апельсин. Стэнли Кубрик.
75. Фарго. Итан Коэн, Джоэл Коэн.
74. Маллхоланд Драйв. Дэвид Линч.
73. Семь самураев. Акира Куросава.
72. Окно во двор. Альфред Хичкок.
71. Типа крутые легавые. Эдгар Райт.
70. Король Лев. Роджер Аллерс, Роб Минкофф.
69. Поющие под дождем. Стенли Донен, Джин Келли.
68. Охотники за привидениями. Айвен Райтман.
67. Мементо. Кристофер Нолан.
66. Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая. Ричард Маркуэнд.
65. Мстители. Джосс Уидон.
64. Секреты Лос-Анджелеса. Кёртис Хэнсон.
63. Донни Дарко. Ричард Келли.
62. Ла Ла Лэнд. Дэмьен Шазелл.
61. Форрест Гамп. Роберт Земекис.
60. Красота по-американски. Сэм Мендес.
59. Инопланетянин. Стивен Спилберг.
58. Бесславные ублюдки. Квентин Тарантино.
57. Одержимость. Дэмьен Шазелл.
56. Бешеные псы. Квентин Тарантино.
55. Лабиринт Фавна. Гильермо дель Торо.
54. Головокружение. Альфред Хичкок.
53. Психо. Альфред Хичкок.
52. Однажды на Диком Западе. Серджио Леоне.
51. Эта замечательная жизнь. Фрэнк Капра.
50. Лоуренс Аравийский. Дэвид Лин.
49. На игле. Дэнни Бойл.
48. Молчание ягнят. Джонатан Демме.
47. Интерстеллар. Кристофен Нолан.
46. Гражданин Кейн. Орсон Уэллс.
45. Драйв. Николас Уиндинг Рефн.
44. Гладиатор. Ридли Скотт.
43. Пролетая над гнездом кукушки. Милош Форман.
42. Нефть. Пол Томас Андерсон.
41. Вечное сияние чистого разума. Мишель Гондри.
40. 12 разгневанных мужчин. Сидни Люмет.
39. Спасти рядового Райана. Стивен Спилберг.
38. Безумный Макс: Дорога ярости. Дэвид Миллер.
37. Нечто. Джон Карпентер.
36. Отступники. Мартин Скорсезе.
35. Сияние. Стэнли Кубрик.
34. Стражи галактики. Джеймс Ганн.
33. Список Шиндлера. Стивен Спилберг.
32. Подозрительные лица. Брайан Сингер.
31. Таксист. Мартин Скорсезе.
30. Семь. Дэвид Финчер.
29. Большой Лебовски. Итан Коэн, Джоэл Коэн.
28. Касабланка. Майкл Кёртиц.
27. Хороший, плохой, злой. Серджио Леоне.
26. Схватка. Майкл Манн.
25. Терминатор 2: Судный день. Джеймс Кэмерон.
24. Матрица. Лана Вачовски, Лилли Вачовски.
23. Властелин колец: две башни. Питер Джексон.
22. Апокалипсис сегодня. Френсис Форд Коппола.
21. 2001 год: Космическая одиссея. Стенли Кубрик.
20. Крепкий орешек. Джон МакТирнан.
19. Парк Юрского периода. Стивен Спилберг.
18. Начало. Кристофер Нолан.
17. Бойцовский клуб. Дэвид Финчер.
16. Властелин колец: Возвращение короля. Питер Джексон.
15. Чужие. Джеймс Кэмерон.
14. Чужой. Ридли Скотт.
13. Бегущий по лезвию. Ридли Скотт.
12. Крестный отец 2. Френсис Форд Коппола.
11. Назад в будущее. Роберт Земекис.
10. Властелин колец: Братство кольца. Питер Джексон.
9. Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда. Джордж Лукас.
8. Челюсти. Стивен Спилберг.
7. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега. Стивен Спилберг.
6. Славные парни. Мартин Скорсезе.
5. Криминальное чтиво. Квентин Тарантино.
4. Побег из Шоушенка. Фрэнк Дарабонт.
3. Темный рыцарь. Кристофер Нолан.
2. Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар. Ирвин Кершнер.
1. Крестный отец. Френсис Форд Коппола.
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