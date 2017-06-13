Рейтинг «100 величайших фильмов» — он был составлен по результатам голосования тысяч читателей сайта журнала Empire. В список вошли картины как американских, так и французских, японских и корейских режиссеров. Картины российских режиссеров в рейтинг не вошли. «Собака.ру» публикует полный список фильмов, полюбившихся киноманам.