Основатель «Кино» снимет фильм про Виктора Цоя

Режиссер, писатель и музыкант Алексей Рыбин, который также является одним из основателей группы «Кино», планирует снять фильм о Викторе Цое. Об этом на пресс-конференции фестиваля «Кинотавр» в Сочи сообщил продюсер Игорь Гудков.

Известно, что сценарий картины «Цой» будет основан на воспоминаниях Рыбина о работе с Виктором Цоем. Съемки планируют начать 21 июня 2017 года. Об исполнителях главных ролей пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее стало известно о том, что режиссер Кирилл Серебренников работает над картиной о культовом российском музыканте. На прошлой неделе он прибыл в Петербург, чтобы осмотреть городские локации для будущей картины, съемки которой начнутся уже в августе.