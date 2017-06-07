Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Петербург

Режиссер Кирилл Серебренников, имя которого совсем недавно стало еще более известным в связи со скандальными обысками в «Гоголь-центре», приехал в Петербург, чтобы присмотреться к местам, где будут проходить съемки его нового фильма, посвященного Виктору Цою.

Серебренников выложил несколько художественно обработанных фотографий с городскими пейзажами на своей странице в Instagram.

Напомним, Sobaka.ru писала о том, что Серебренников ищет кандидата на главную роль культового музыканта. Съемки фильма начнутся в августе в Петербурге. 

 

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Публикация от Kirill/Кирилл (@kirillserebrennikov)

Небо Питера

Публикация от Kirill/Кирилл (@kirillserebrennikov)

Утро

Публикация от Kirill/Кирилл (@kirillserebrennikov)

74 год

Публикация от Kirill/Кирилл (@kirillserebrennikov)

Ещё объект

Публикация от Kirill/Кирилл (@kirillserebrennikov)

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