Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Петербург

Режиссер Кирилл Серебренников, имя которого совсем недавно стало еще более известным в связи со скандальными обысками в «Гоголь-центре», приехал в Петербург, чтобы присмотреться к местам, где будут проходить съемки его нового фильма, посвященного Виктору Цою.

Серебренников выложил несколько художественно обработанных фотографий с городскими пейзажами на своей странице в Instagram.

Напомним, Sobaka.ru писала о том, что Серебренников ищет кандидата на главную роль культового музыканта. Съемки фильма начнутся в августе в Петербурге.