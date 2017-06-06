Режиссер Терри Гиллиам наконец закончил свой проект под названием «Человек, убивший Дон Кихота» — ленту, съемки которой он начал еще в 1998 году. Такая долгая задержка производства связана с проблемами, которые возникли с правами на сценарий, природными катаклизмами, испортившими съемочное оборудование, а также проблемами с финансированием и актерским составом.

«Простите за долгое молчание. Был занят погрузкой грузовика и сейчас направляюсь домой. Спустя семнадцать лет мы, наконец, закончили съёмки «Человек, убивший Дон Кихота»! Мучас грасиас всей съёмочной группе и всем, кто в нас верил. Вива Кихот!» — написал режиссер на своей странице в Facebook.

Дон Кихота в фильме сыграл один из участников труппы «Монти Пайтон» Майкл Пэйлин, а роль человека современности, который попадает в XVI век, досталась Адаму Драйверу, известному по ролям в фильмах «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Патерсон».