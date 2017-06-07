Мы внимательно изучили программу главного фестиваля страны, который стартует сегодня, 7 июня, в Сочи, и твердо заявляем: наше кино стало молодым, дерзким, независимым, и его стоит смотреть.
Гид по «Кинотавру»-2017: что покажут на главном киносмотре страны?
Самый многообещающий фильм XXVIII «Кинотавра» — «Аритмия» гуманиста Бориса Хлебникова. После не слишком удачной попытки переосмыслить неклассический вестерн «Ровно в полдень» (драма «Долгая счастливая жизнь») и гомерически смешного сериала «Озабоченные» режиссер высказывается по благодатной теме семейных неурядиц, выбрав героем инфантильного врача скорой помощи. Его по традиции играет Александр Яценко, снимающийся почти в каждом хлебниковском проекте, а женой на грани нервного срыва стала хайповая звезда «Инстаграма» и Мастерской Петра Фоменко Ирина Горбачева. В основу сценария, чтобы не изменять художественной правде, легли рассказы реальных врачей, а консультантом на площадке работал сотрудник скорой.
Наш кавербой, петербуржец Александр Молочников, дебютирует в киношной режиссуре, сняв язвительный альманах в жанре «их нравы» — «Мифы о Москве». Отправиться в одиссею по деконструкции и низвержению богов столичного Олимпа с Сашей согласились Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Ксения Раппопорт и многие другие. Самого Молочникова тоже можно увидеть на экране — в комедии экс-кинокритика Романа Волобуева «Блокбастер» со Светланой Устиновой и Анной Чиповской (старательно изображающей провинциальный выговор) в главных ролях.
Другой житель Петербурга, 26‑летний уроженец Нальчика Кантемир Балагов, опираясь на личную историю, демонстрирует в дебютной «Тесноте» внецентральный взгляд на недавнее прошлое родной Кабардино-Балкарии (редкий пример кино из регионов). Картина ученика Александра Сокурова о межнациональных разногласиях и киднеппинге в лихие 1990-е перед «Кинотавром» попала во вторую по важности каннскую программу — «Особый взгляд», где получила приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).
Свой первый фильм на фестивале представляет и продолжатель режиссерской династии, 24-летний Иван Шахназаров. Его ироничное роуд-муви «Рок» выросло из одноименной короткометражки. Настоящий рокер в конкурсе тоже есть — это самый взрослый дебютант, 56-летний экс-музыкант группы «Кино» Алексей Рыбин с картиной «Скоро все кончится». Среди неофитов режиссуры и двое актеров: красотка Ксения Зуева с лентой о родственных конфликтах «Близкие» и звезда сериалов Кирилл Плетнев с арт-мейнстримом о надсмотрщице женской колонии «Жги!».
Победитель в конкурсе короткометражек прошлого года Вадим Валиуллин в 2017-м представит свой первый полный метр – картину «Мертвым повезло».
За дерзость и экспериментальность отвечают не только незамыленные взгляды новичков. Режиссер Андрей Сильвестров и поэт Андрей Родионов показывают ленту на границе кино и видеоарта «Прорубь», а любитель переосмыслить классику Юрий Грымов актуализирует «Трех сестер».
В конкурс также попала новая картина экс-комедиографа Резо Гигинеишвили, снявшего основанную на реальных событиях драму «Заложники», во многом рифмующуюся с культовым «Покаянием» Тенгиза Абуладзе.
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Александр Роднянский
«Кризис, кроме прочего, — субстанция продуктивная. Вырабатываются другие взгляды, иные правила. Что-то отмирает, что-то зарождается. Пробиваются ростки того нового, что станет определять кинематографическую жизнь не столь уж далекого будущего. Приглядитесь к нашей программе. Пристальнее всмотритесь! Неужели не видите? Вот же они, ростки-то!»».
Текст: Елена Анисимова
Фото: архивы пресс-служб
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