Самый многообещающий фильм XXVIII «Кино­тавра» — «Аритмия» гуманиста Бориса Хлебникова. После не слишком удачной попытки переосмыслить неклассический вестерн «Ровно в полдень» (драма «Долгая счастливая жизнь») и гомерически смешного сериала «Озабоченные» режиссер высказывается по благодатной теме семейных неурядиц, выбрав героем инфантильного врача скорой помощи. Его по традиции играет Александр Яценко, снимающийся почти в каждом хлебниковском проекте, а женой на грани нервного срыва стала хайповая звезда «Инстаграма» и Мастерской Петра Фоменко Ирина Горбачева. В основу сценария, чтобы не изменять художественной правде, легли рассказы реальных врачей, а консультантом на площадке работал сотрудник скорой.

Наш кавербой, петербуржец Александр Молочников, дебютирует в киношной режиссуре, сняв язвительный альманах в жанре «их нравы» — «Мифы о Москве». Отправиться в одиссею по деконструкции и низвержению богов столичного Олимпа с Сашей согласились Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Ксения Раппопорт и многие другие. Самого Молочникова тоже можно увидеть на экране — в комедии экс-кинокритика Романа Волобуева «Блокбастер» со Светланой Устиновой и Анной Чиповской (старательно изображающей провинциальный выговор) в главных ролях.