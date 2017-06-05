Режиссер Александр Сокуров стал лауреатом премии Европейской киноакадемии

Известный российский режиссер Александр Сокуров стал лауреатом престижной премии «За жизненные достижения» Европейской киноакадемии. Об этом сегодня сообщили в официальном Twitter-аккаунте организации. Кинематографист удостоился награды за уникальный вклад в киноискусство.

Сама церемония вручения состоится 9 декабря в Берлине, а Сокуров станет ее почетным гостем.

Напомним, Александр Сокуров является лауреатом наград Каннского, Роттердамского, Берлинского, Венецианского и Московского кинофестивалей, а также таких призов, как «Ника», «Небесная линия», «Эль Почоте» и «Премия Свободы». Среди самых известных его работы такие картины как «Фауст»,

«Франкофония», «Солнце», «Молох» и «Телец».

Ранее режиссер, принимая награду на церемонии премии "Ника", в своей благодарственной речи высказался в защиту участников митингов 26 марта. Полный текст его монолога доступен на нашем сайте.