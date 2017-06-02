Федор Бондарчук снимет фильм по нереализованному сценарию Высоцкого

Режиссер Федор Бондарчук и продюсер Александр Роднянский собираются снять фильм «Венские каникулы», по нереализованному сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского. Бюджет фильма оценивается в 750 миллионов рублей, из которых треть авторы рассчитывают получить у государственного Фонда кино.

Сценарий был написан Высоцким и Володарским в 1970-х годах. Тогда планировалось, что вместе с Высоцким в фильме сыграют Жерар Депардье, Даниел Ольбрыхский и Вахтанг Кикабидзе. Но проект так и остался неосуществленным.

Согласно сюжету, три героя (русский, француз и немец) в последние дни второй мировой войны бегут из концлагеря в Германии в Вену.

Съемки гуманистической драмы по сценарию легенды советской кинодраматургии и культового актера и музыканта планируют начать в 2018 году, а выпустить фильм на экраны — в конце 2018 или начале 2019 года.