Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство»

Стриминговый сервис Netflix объявил о прекращении выпуска сериала сестер Вачовских «Восьмое чувство». «После 23 эпизодов история группы из Восьмого чувства завершается. Сериал был таким, о каком мы и поклонники мечтали: смелым, эмоциональным и незабываемым», — заявила представитель Netflix Синди Холланд.

Причины закрытия философско-фантастической саги не называются прямо, но по слухам, дело в огромных финансовых затратах на его производство при не самых высоких рейтингах. Поклонники произведения Вачовских возмущены решением Netflix: в соцсетях стартовал флешмоб #RenewSense8 c требованием не прекращать выпуск телешоу.

Напомним, «Восьмое чувство», первый сезон которого появился в конце 2015 года, — эпическая история о восьми связанных особой телепатической связью «эмпатах», живущих в разных частях света – квир-блогерше в Сан-Франциско, русском киллере в Берлине, скрывающим свою гомосексуальность мачо-кинозвезде в Мехико, скромной девушке-фармацевте в Бомбее, неунывающем парне из трущоб Найроби, брутальном полицейском из Чикаго, диджейке из Рейкъявика и бизнес-леди, чемпионке подпольных боев по кикбоксингу из Сеула. Сериал изобилует сверхоткровенными сексуальными сценами, утопическими идеями и политическими манифестами левого толка.