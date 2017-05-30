«Нелюбовь»

Отборщики Каннского кинофестиваля взяли метафоричную картину Андрея Звягинцева об одной несчастливой по-своему семье в основной конкурс после просмотра незаконченной черновой версии и не прогадали: ей достался Приз жюри киносмотра. Продюсер ленты Александр Роднянский решил, что зрители в России должны увидеть ее первыми, поэтому прокат назначили, не отходе от Канна: с 1 июня.

Борис и Женя – супружеская пара в процессе развода. Они больше заняты продажей квартиры, чем мыслями о будущем их 12-летнего сына Алеши. У нее, администратора в косметическом салоне, обеспеченный любовник и серьезные виды на будущее. У него беременная любовница и другие заботы — в православном бизнесе, где он работает, разводов не одобряют. Никому ненужного ребенка решают сдать в интернат, но мальчик неожиданно исчезает.

С 1 июня