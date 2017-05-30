«Нелюбовь» Андрея Звягинцева, новые части франшиз «Трансформеры», «Тачки» и «Гадкий я», а также фильм-бенефис Кейт Бланшетт «Манифесто» – какие картины точно не стоит пропускать в прокате.
18 лучших фильмов июня
«Нелюбовь»
Отборщики Каннского кинофестиваля взяли метафоричную картину Андрея Звягинцева об одной несчастливой по-своему семье в основной конкурс после просмотра незаконченной черновой версии и не прогадали: ей достался Приз жюри киносмотра. Продюсер ленты Александр Роднянский решил, что зрители в России должны увидеть ее первыми, поэтому прокат назначили, не отходе от Канна: с 1 июня.
Борис и Женя – супружеская пара в процессе развода. Они больше заняты продажей квартиры, чем мыслями о будущем их 12-летнего сына Алеши. У нее, администратора в косметическом салоне, обеспеченный любовник и серьезные виды на будущее. У него беременная любовница и другие заботы — в православном бизнесе, где он работает, разводов не одобряют. Никому ненужного ребенка решают сдать в интернат, но мальчик неожиданно исчезает.
С 1 июня
«Чудо-женщина»
Wonder Woman
Автор фильма «Монстр» (принесшего «Оскар» Шарлиз Терон) и сериала «Убийство» Пэтти Дженкинс продолжает воспевать girls power. На этот раз в фантастическом ключе, рассказывая откуда появилась супергероиня Чудо-женщина.
Диана – принцесса амазонок на огражденном от внешнего мира райском острове. Однажды у его берегов терпит крушение самолет. Его пилот сообщает супергероине, что на большой земле идет война и только она может всех спасти.
С 1 июня
«Спасатели Малибу»
Baywatch
Для всех, кто соскучился по лету, группе в красных купальных, уровню игры актеров Дуэйна Джонсона и Зака Эфрона, а также юмору Сета Гордона («Поймай толстуху, если сможешь», «Несносные боссы»). В полном метре спасатели с побережья Тихого океана противостоят нефтяной компании, которая пытается уничтожить природоохранную территорию и заодно место работы героев.
С 1 июня
«Одаренная»
Gifted
Режиссер «500 дней лета» Марк Уэбб снял трогательная судебную мелодраму (а-ля «Крамер против Крамера») со звездой «Мстителей» Крисом Эвансом. Маленькая девочка-математический гений остается сиротой. Ее дядя (Эванс) пытается оформить опеку над ребенком и подарить ей нормальное детство, но у бабушки, которая также ввязывается в борьбу, другие планы на юное дарование и ее будущее.
С 1 июня
«Мумия»
The Mummy
Нестареющий Том Круз ввязался во франшизу о непогибающей Мумии. По слухам подбирая для одноименного фильма 1999 года режиссер Стивен Соммерс подумывал предложить главную роль Крузу, но остановил свой выбор все же на Брендане Фрэйзере. В версии 2017-го главным монстром стала дочь фараона, которая просыпается ото сна и завоевывает мир. Бороться с богами и чудовищами новой реальности Тому Крузу помогает Рассел Кроу.
С 8 июня
«Анна Каренина. История Вронского»
Взгляд Карена Шахназарова на классическую историю Анны Карениной с семейным дуэтом из Елизаветы Боярской и Максима Матвеев в главных ролях. Действие романа Толстого перенесено в военный госпиталь в Маньчжурии. Там в разгар русско-японской войны встречаются ставший врачом Сергей Каренин, сын Анны и Алексея, и Вронский – тот, кто погубил его мать и послужил косвенной причиной смерти отца. Раненный граф рассказывает историю своей любви с Анной Карениной.
С 8 июня
«Его собачье дело»
Once Upon a Time in Venice
Комедийный боевик с Брюсом Уиллисом и Джоном Гудманом о том, как частный детектив пытается спасти своего пса, которого похитили бандиты. Чтобы вернуть собаку, он вынужден выполнять поручения преступников. Одновременно за героем Уиллиса охотятся подручные ростовщика, которому тот задолжал деньги.
С 8 июня
«Черная бабочка»
Black Butterfly
Джонатан Рис-Мейерс и Антонио Бандерас балансируют на грани яви и вымысла в триллере Брайана Гудмана, иллюстрируя старый-добрый тезис о том, что никогда нельзя разговаривать с незнакомцами.
Уединенно живущему писателю Полу (а в фильмах литераторы непременно поселяются в глуши) помогает избежать потасовки в придорожном кафе незнакомец с татуировкой в виде черной бабочки (Мейерс). Узнав, что тому негде жить, он приглашает его переночевать.
С 8 июня
«Манифесто»
Manifesto
Дерзкий фильм-бенефис Кейт Бланшетт. Актриса поочередно перевоплощается в 13 героев, озвучивающих самые знаменитые манифесты в истории искусства XX века. Ее персонажи – учительница в начальной школе, ведущая новостей и бездомный со свалки, ее тексты – слова Малевича, Джармуша, Кандинского, Годара и многих других.
С 8 июня
«Тачки-3»
Cars 3
Третья часть мультипликационной франшизы Pixar стала режиссерским дебютом актера первых «Тачек» Брайан Фи. В новом фильме легендарный гонщик Молния Маккуин пытается понять, есть ли для него жизнь без турниров и что на самом деле делает его чемпионом.
С 15 июня
«Синяя бездна»
47 Meters Down
Модификация классического типа водных триллеров из серии "выжить в борьбе со стихией и ее обитателями". Героиням предстоит попытаться всплыть с глубины 47 метров, сражаясь с акулами и прочими морскими хищниками, имея в арсенале запас воздуха на час.
С 15 июня
«Очень плохие девчонки»
Rough Night
Комедия об одном неудачном девичнике в Майми со Скарлетт Йоханссон и Деми Мур от автора сериала «Брод Сити» Люсии Аньелло (с его же звездой Иланой Глейзер в одной из ролей). На традиционной предсвадебной вечеринке группа девушек в цвету случайно убивает стриптизера и решает самостоятельно избавиться от трупа.
С 15 июня
«Самокритика буржуазного пса»
Selbstkritik eines buergerlichen Hundes
Политическая комедия с шутками про Маркса, Франциска Ассизского и социализм от Юлиана Радльмайера. Молодой берлинский режиссер Юлиан (да-да, его зовут также, как автора картины) соглашается стать сезонным рабочим на яблочной плантации, отчаявшись найти деньги на новую картину. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, американскую студентку по обмену, он заявляет, что его работа — всего лишь творческая командировка в коммунистический рай на отдельно взятой плантации для будущего проекта.
С 15 июня
«Трансформеры: Последний рыцарь»
Transformers: The Last Knight
Новую часть франшизы режиссер Майкл Бэй хотел сделать по-настоящему жесткой, чтобы ей присвоили рейтинг R (только для взрослых), но против выступила производящая игрушки корпорация «Хасбро». В пятом, юбилейном, фильме сюжет закручен вокруг скрытой истории появления на Земле трансформеров.
С 22 июня
«Вечно молодой»
Rock'n Roll
Обаятельная и самоироничная французская комедия Гийома Кане (экс-супруга Дайан Крюгер) с ним же в главной роли. Его персонажа, как и самого режиссера, зовут Гийом. Когда-то он был известным актером, но сейчас снимается в сериалах и «больше не рок-н-ролл». Зато настоящая звезда его жена Марион (Марион Котийяр) – самая востребованная в своем поколении.
С 22 июня
«Холодное танго»
Фильм Павла Чухрая в этом году открывает «Кинотавр», а сам автор «Вора» и «Водителя для Веры» получит почетный приз за вклад в киноискусство. Новая картина мэтра – история любви литовской девушки (Юлия Пересильд) и советского юноши (Риналь Мухаметов) на фоне войны.
С 22 июня
«Гадкий я-3»
Despicable Me 3
Возвращение миньонов и многодетного супергагента на большие экраны. На этот раз у протагониста появится антагонист – брат-близнец (подозрительно похожий на анимационную версию Николая Баскова), который пытается вернуть его на темную сторону силы.
С 29 июня
«Гиппопотам»
The Hippopotamus
Детективная комедия по мотивам книги Стивена Фрая. Поэт, любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, которые якобы совершает младший сын лорда Логана — ангельской красоты подросток.
С 29 июня
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.