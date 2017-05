«Его собачье дело»

Once Upon a Time in Venice

Комедийный боевик с Брюсом Уиллисом и Джоном Гудманом о том, как частный детектив пытается спасти своего пса, которого похитили бандиты. Чтобы вернуть собаку, он вынужден выполнять поручения преступников. Одновременно за героем Уиллиса охотятся подручные ростовщика, которому тот задолжал деньги.

С 8 июня