Вышел трейлер продолжения мультфильма «Приключения Паддингтона»

Французская киностудия StudioCanal опубликовала первый трейлер второй части фильма «Приключения Паддингтона». В озвучивании сиквела анимационной истории про умного медведя приняли участие Хью Грант и Брендан Глисон.

Первая часть «Приключений Паддингтона» стала одним из самых успешных семейных фильмов, собрав в мировом прокате 289 миллионов долларов.

Мировая премьера новой ленты состоится в ноябре этого года. Кроме того, уже известно, что съемки не ограничатся двумя фильмами и фанатов Паддингтона ждет полноценная трилогия.