Вышел трейлер продолжения мультфильма «Приключения Паддингтона»
Французская киностудия StudioCanal опубликовала первый трейлер второй части фильма «Приключения Паддингтона». В озвучивании сиквела анимационной истории про умного медведя приняли участие Хью Грант и Брендан Глисон.
Первая часть «Приключений Паддингтона» стала одним из самых успешных семейных фильмов, собрав в мировом прокате 289 миллионов долларов.
Мировая премьера новой ленты состоится в ноябре этого года. Кроме того, уже известно, что съемки не ограничатся двумя фильмами и фанатов Паддингтона ждет полноценная трилогия.
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