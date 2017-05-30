Вышел трейлер фильма «Удача Логанов» с Дэниелом Крейгом и Адамом Драйвером

Появился официальный трейлер нового фильма Стивена Содерберга, первого с 2013 года. Тогда режиссер заявил, что уходит из киноиндустрии и несколько лет занимался телевизионными проектами («За канделябрами», сериал «Больница Никербокер»).

В криминальной комедии главные роли исполнили Кэтрин Уотерстон, Ченнинг Татум, Дэниел Крейг, Кэти Холмс и Адам Драйвер. По сюжету, братья Логаны (Татум и Драйвер) готовят ограбление во время гонки Coca-Cola 600.

В мировой прокат картина Содерберга выйдет 18 августа.