Появился трейлер фанатского фильма о молодом Волан-де-Морте

Опубликован трейлер любительского фильма «Волан-де-Морт. Корни наследника». Ленту снимают не профессиональные кинематографисты, а энтузиасты-фанаты Гарри Поттера. Картина расскажет о жизни Тома Реддла, будущего Темного Лорда, сразу после выпуска из школы магии Хогвартс.

Съемки «Корней наследника» начались в прошлом году. Деньги на производство картины ее создатели, организовавшие независимую киностудию Triangle, собрали с помощью кампании на краудфандинг-платформе Kickstarter.

Студия Triangle отдельно подчеркивает,  что у нее есть разрешение от кинокомпании Warner Bros., которая владеет правами на экранизации книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Премьера фильма состоится осенью 2017 года на YouTube.

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