У мюзикла «Мамма Mia!» с Мэрил Стрип будет продолжение

У мюзикла «Mamma Mia!», в основу которого легли песни группы ABBA, летом 2018 года появится продолжение под названием «Mamma Mia: Here We Go Again!», об этом сообщает Entertainment Weekly.

Как пишет издание, ссылаясь на создателей картины, свое участие в продолжении «Mamma Mia!» уже подтвердили исполнители главных ролей первой части: Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Фёрт и Стеллан Скарсгорд.

Премьера «Mamma Mia: Here We Go Again!» назначена на 20 июля 2018 года. Напомним, первая часть картины вышла 30 июня 2008 года. Фильм был отмечен в двух номинация премии «Золотой глобус»: «Лучший фильм» (комедия или мюзикл) и «Лучшая женская роль» (комедия или мюзикл) (Мэрил Стрип).