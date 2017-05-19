Вышел трейлер драмы «Стеклянный замок» с Наоми Уоттс и Бри Ларсон

Опубликован первый трейлер фильма «Стеклянный замок» — экранизации автобиографического бестселлера Джаннетт Уоллс, выросшей в ненормативной семье. Родители главной героини — талантливые богемные бунтари, постоянно переезжающие с места на место и живущие на грани нищеты. Отца-алкоголика сыграл Вуди Харрельсон, а мать-художницу — Наоми Уоттс. Взрослую дочь сыграла Бри Ларсон

Режиссер драмы — Дестин Дэниел Креттон. Это его второй полнометражный фильм, дебют с обезоруживающим названием «Я не хипстер» вышел пять лет назад.