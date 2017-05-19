Вышел трейлер фильма «Окча» с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхолом

Онлайн-сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Окча» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Окча — это большое доброе чудовище, которое живет в глухих горах и дружит с девочкой по имени Ми-джа, пока представители международного конгломерата «Мирандо Корпорейшн» не забирают Окчу в Нью-Йорк. Главные роли в картине исполнили Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол и Пол Дано.

Фильм сегодня покажут в основном конкурсе 70-го Каннского фестиваля, и сегодня же он выходит в мировой прокат.