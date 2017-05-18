Вышел трейлер сериала-приквела «Теории большого взрыва»

шел первый трейлер сериала «Молодой Шелдон» — приквела сверхпопулярной у гиков и всех остальных «Теории большого взрыва».

Сериал, снятый Джоном Фавро (постановщиком, в числе многого прочего, «Железного человека», расскажет о детстве Шелдона Купера — гениального ученого и одного из главных героев «Теории большого взрыва». По сюжету, вундеркинд Шелдон в 9 лет учится в старшей школе в Техасе.

«Теория Большого взрыва» — американский интеллектуальный ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди для канала CBS. Идет с сентября 2007 года, на сегодняшний день вышло 10 сезонов сериала.