Опубликован трейлер фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Сегодня опубликован официальный трейлер альманаха «Про любовь. Только для взрослых», второй части спродюсированного Анной Меликян сборника романтических комедийных новелл о сексуальной жизни взрослых москвичей.

В фильме убийственное количество звезд первой величины: Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Паль, Максим Матвеев, Гоша Куценко, Анна Михалкова В одной из новелл снялся и актер Джон Малкович. Режиссеры новелл - Резо Гигинеишвили, Павел Руминов, Нигина Сайфуллаева, Наталья Меркулова, Евгений Шелякин и Алексей Чупов.

Премьера «Про любовь-2» состоится в основном конкурсе 28-го фестиваля «Кинотавр», который откроется в Сочи 7 июня.