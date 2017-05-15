Появился трейлер фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

За три дня до премьеры в основном конкурсе 70-го Каннского фестиваля обнародован трейлер нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

«Нелюбовь» рассказывает о московской семье, переживающей скандальный, болезненный развод. Разлюбившие друг друга муж и жена не обращают внимания на своего единственного ребенка, 12-летнего мальчика, который чувствует себя брошенным и после одной из родительских ссор исчезает.

После премьеры в Каннах новый фильм Звягинцева можно будет увидеть в российских кинотеатрах с 1 июня.