Вышел новый трейлер третьего сезона «Твин Пикса»

В очередном трейлере нового сезона «Твин Пикса», которые выйдет на экраны уже 21 мая, появляются агент Купер, глухой шеф регионального бюро ФБР Гордон Коул, а также секретарша из приемной департамента шерифа Люси Моран. Ролик озаглавлен «Это снова происходит».

Напомним, что о съемках третьего сезона «Твин Пикса» было объявлено в 2014 году. Все 18 эпизодов снимает снова сам Дэвид Линч. Автором сценария выступил Марк Фрост, который уже работал с режиссером над первой частью культового сериала.