Опубликован тизер «Твин Пикса» с Дэйлом Купером и Сарой Палмер

В сети появился новый тизер «Твин Пикса» с названием «Некоторые знакомые лица 25 лет спустя». В ролике можно увидеть ключевых героев: спецагента Дэйла Купера, Сару Палмер, а также помощников шерифа Энди Бреннена и Хоука.

Премьера нового сезона культового сериала «Твин Пикс» назначена на 21 мая 2017 года. Серии будут транслироваться на телеканале Showtime.

Напомним, что о съемках третьего сезона «Твин Пикса» было объявлено в 2014 году. Автором сценария выступил Марк Фрост, который уже работал с Дэвидом Линчем над первым сезоном.