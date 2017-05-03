В сети появился первый трейлер «Темной башни» по романам Кинга

 

В сети появился первый трейлер фильма «Темная башня» Николая Арселя, в основу которого легли романы короля ужасов Стивена Кинга. Ролик опубликовала студия Sony Pictures.

По сюжету стрелок Роланд Дискейн (Идрис Эльба) должен спасти Вселенную. Для этого ему необходимо сразиться за Темную башню со злым нестареющим колдуном Рэндаллом Флэггом (Мэттью Макконахи), который жаждет взять в свои руки правление королевствами.

Премьера картины назначена на 4 августа 2017 года.

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