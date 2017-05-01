Опубликован трейлер пятого сезона «Карточного домика»

Сериал «Карточный домик» появился в эфире Netflix в феврале 2013 года. Политическая драма является адаптацией одноименного шоу Би-би-си, в основу которого лег роман Майкла Доббса. Главные роли в картине исполняют Кевин Спейси и Робин Райт. В 2015 году «Карточный домик» получил премию «Золотой глобус».