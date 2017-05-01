Опубликован трейлер пятого сезона «Карточного домика»

Сегодня на своем Youtube-канале сервис Netflix выложил полный трейлер пятого сезона сериала «Карточный домик». Напомним, ранее был опубликован тизер телешоу. Добавим, что премьера пятого сезона «Карточного домика» запланирована на 30 мая 2017 года.
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Сегодня на своем Youtube-канале сервис Netflix выложил полный трейлер пятого сезона сериала «Карточный домик». Напомним, ранее был опубликован тизер телешоу. Добавим, что премьера пятого сезона «Карточного домика» запланирована на 30 мая 2017 года.
Добавим, что ранее в сети были опубликованы премьерные кадры из будущего сезона сериала.
Сериал «Карточный домик» появился в эфире Netflix в феврале 2013 года. Политическая драма является адаптацией одноименного шоу Би-би-си, в основу которого лег роман Майкла Доббса. Главные роли в картине исполняют Кевин Спейси и Робин Райт. В 2015 году «Карточный домик» получил премию «Золотой глобус».
Фото: © Netflix
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