В жюри Каннского фестиваля вошли Уилл Смит и Паоло Соррентино

В жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля вошли американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино.

Ранее стало известно, что жюри киносмотра в этом году возглавит Педро Альмодовар. Режиссер пообещал посвятить этому заданию «всего себя, тело и душу». Альмодовар — первый испанец, которого назначили председателем жюри Канн.

Напомним, что Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. В основную программу смотра вошел фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».  

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