В жюри Каннского фестиваля вошли Уилл Смит и Паоло Соррентино
В жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля вошли американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино.
Ранее стало известно, что жюри киносмотра в этом году возглавит Педро Альмодовар. Режиссер пообещал посвятить этому заданию «всего себя, тело и душу». Альмодовар — первый испанец, которого назначили председателем жюри Канн.
Напомним, что Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. В основную программу смотра вошел фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.