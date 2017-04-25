В жюри Каннского фестиваля вошли Уилл Смит и Паоло Соррентино

В жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля вошли американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино.

Ранее стало известно, что жюри киносмотра в этом году возглавит Педро Альмодовар. Режиссер пообещал посвятить этому заданию «всего себя, тело и душу». Альмодовар — первый испанец, которого назначили председателем жюри Канн.

Напомним, что Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. В основную программу смотра вошел фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».