В сети появился первый трейлер фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

В сети появился первый трейлер шпионского боевика «Kingsman: Золотое кольцо», который является сиквелом ленты «Kingsman: Секретная служба». В двухминутном видео герой Тарона Эгертона в элегантном костюме ходит по обломкам взорвавшегося дома, дерется с парнем с экзорукой и ковбоем с лассо, ловко уворачивается от пуль. Роль главной злодейки исполняет Джулианна Мур.

Режиссером сиквела «Kingsman: Золотое кольцо» выступил Мэттью Вон. В фильме вновь снялись Колин Ферт и Марк Стронг. К ним также присоединились Ченнинг Татум, Джефф Бриджес и Педро Паскаль.

Премьера картины состоится 28 сентября 2017 года.

Здесь можно посмотреть тизер боевика.