Данила Козловский приступил к съемкам своего дебютного фильма «Тренер»

Актер Данила Козловский приступил к съемкам своего дебютного фильма – он выступит в качестве режиссера спортивной драмы «Тренер».

В картине Козловский также исполнит главную роль – он сыграет Юрия Столешникова — лучшего нападающего сборной, который в решающий момент не забивает пенальти и завершает карьеру. Но после поражения он становится тренером провинциальной футбольной команды и совершает чудо.

Отметим, что консультировал съемочную команду главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий.

Известно, что в прокат картина выйдет в 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу в России.