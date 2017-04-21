В 2017–2018 годах выйдет продолжение «Секретных материалов»

 

В 2017–2018 годах выйдет продолжение легендарной саги «Секретные материалы, сообщает представитель компании Fox — об этом сообщает портал The Hollywood Reporter. По сведениям издания, планируется снять десять выпусков. Сюжет телесериала будет связан с уже снятым продолжением «Секретных материалов» в 2016 году. В продолжении вновь будут участвовать актеры Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. Скалли и Малдер, конечно, постарели, но былой прыти не растеряли.

Напомним, «Секретные материалы» (англ. «The X-Files») — американский научно-фантастический телесериал о работе отдела паранормальных явлений ФБР и об отношениях двух его агентов — Фокса Малдера и Даны Скалли. Телешоу выходило на телеканале Fox с 1993 по 2002 год и стало одним из самых продолжительных проектов на телевидении. Проект получил множество престижных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». 

В 2016 году, спустя 13-летний перерыв, Fox выпустил продолжение саги. Рейтинга спин-оффа оказались высокими — сериал стал одним из самых популярных на канале Fox. 

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  • Автор: sobaka
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