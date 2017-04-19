В сети появился тизер фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

Режиссером сиквела «Kingsman: Золотое кольцо» выступил Мэттью Вон. В фильме вновь снялись Тарон Эгертон, Колин Ферт и Марк Стронг. К ним также присоединились Ченнинг Татум, Джефф Бриджес и Педро Паскаль.

Премьера картины состоится 28 сентября 2017 года.