В сети появился тизер фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

В сети появился тизер шпионского боевика «Kingsman: Золотое кольцо», который является сиквелом ленты «Kingsman: Секретная служба». Видео в стиле стоп-моушен длится всего 15 секунд.

 

Чтобы рассмотреть все детали, фанаты замедлили ролик до 55 секунд.

 

Режиссером сиквела «Kingsman: Золотое кольцо» выступил Мэттью Вон. В фильме вновь снялись Тарон Эгертон, Колин Ферт и Марк Стронг. К ним также присоединились Ченнинг Татум, Джефф Бриджес и Педро Паскаль.

Премьера картины состоится 28 сентября 2017 года.

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