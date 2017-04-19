В сети появился тизер фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

В сети появился тизер шпионского боевика «Kingsman: Золотое кольцо», который является сиквелом ленты «Kingsman: Секретная служба». Видео в стиле стоп-моушен длится всего 15 секунд.
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В сети появился тизер шпионского боевика «Kingsman: Золотое кольцо», который является сиквелом ленты «Kingsman: Секретная служба». Видео в стиле стоп-моушен длится всего 15 секунд.
Чтобы рассмотреть все детали, фанаты замедлили ролик до 55 секунд.
Режиссером сиквела «Kingsman: Золотое кольцо» выступил Мэттью Вон. В фильме вновь снялись Тарон Эгертон, Колин Ферт и Марк Стронг. К ним также присоединились Ченнинг Татум, Джефф Бриджес и Педро Паскаль.
Премьера картины состоится 28 сентября 2017 года.
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